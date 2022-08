Eesti on nüüd kaetud Elon Muski odava kosmoseinternetiga - Starlinki hinnad tegid suure kukkumise

Starlinki seadmete hind ja kuutasu alanesid mõlemad pea poole võrra. Kui sisestada oma aadress siia , siis saab näha, kas oled levialas (Eesti on üldiselt kaetud, välja arvatud Vene piiri äärne, mõned Põhja-Eesti saared ja Abruka) ning kuvatakse ka hind, millega Starlink selles asukohas statsionaarset teenust pakub.

Nagu näha, on kuutasu ja seadmete hind tõesti üsna soodsaks läinud.

Teenuse kasutamiseks peab tellima Starlinki modemi ja antenni, mis maksavad nüüd 360 eurot. Viimane tuleb paigutada taevaste satelliitidega otsenähtavusse. Starlinki satelliidid lendavad madalalt - 550 km kõrgusel orbiidil ja pole geostatsionaarsed ehk maapinna suhtes paigal, aga neid on väga palju ja teenusepakkuja garanteerib, et alati on mõned otsenähtavuses.