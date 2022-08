ARVUSTUS ⟩ MateBook D 16 – nagu kaasaskantav lauaarvuti kompaktses vormis

Metalses korpuses õhukeste ekraaniäärtega sülearvuteid on pea kõik poed täis ja igal tootjal leidub midagi sellist metalset ja halli. Kuid tavaliselt on need hõbedased mobiilsed töövahendid väga väikesed – hea küll reisil põlve otsas tööd teha, kuid väga ebamugav terve päev üliväikest ekraani vaadata. Huawei uus mudel MateBook D 16 aga lubabki endaga 16-tollist monitori koos lauaarvuti võimsusega masinaga kaasas tassida, ilma et peaks käru võtma. Sellises suuruses ekraaniga mudeleid on juba üsna vähe.