Starlink hakkab pakkuma kosmoseühendust tavalistele nutitelefonidele

SpaceXi ja T-Mobile'i koostöös tahetakse sõnumisidega katta kogu USA territoorium. Pressiteates öeldakse, et seni on USAs levist väljas olnud ligi 1,3 miljonit ruutkilomeetrit, mida asutaksegi 550 kilomeetri kõrgusel maa kohal tiirlevate Starlinki uute satelliitide abiga katma.

Eile õhtul toimunud ühisel pressikonverentsil SpaceXi rakettide juures andsid SpaceXi tegevjuhist tehnoloogiamiljardär Elon Musk ja T-Mobile'i tegevjuht Mike Sievert teada universaalsest mobiiliühendusest, mis katab peagi kogu planeeti.

Paraku pole esialgu veel võimalik kosmosest pakkuda kõiki maapealseid teenuseid. Pressiteates öeldakse, et kasutades Starlinki ja T-Mobile'i traadita võrku, kavatsevad ettevõtted anda klientidele tekstisõnumite saatmise võimaluse praktiliselt kogu USA mandriosas, Hawaii saartel, Alaska osas lõunapoolsetes piirkondades, Puerto Ricos ja territoriaalvetes ning kohati ka väljaspool USAd.

Teenust hakatakse käivitama järgmise aasta lõpus pärast SpaceXi kavandatud täiendavate satelliitide orbiidile viimist. Starlinki vahendusel on kosmosest maapealsetele nutitelefonidele saadaval tekstisõnumid SMSide või MMSidena ning mõnede sõnumiäppide kaudu teadete saatmine, hiljem plaanitakse ühiselt jätkata kõne- ja andmesideteenustega.

Mõlemad ettevõtted kutsusid ka teisi operaatoreid ühinema, et tekitada ülemaailmne mobiilivõrk.

Uut telefoni pole vaja

Ühises teates mainitakse, et kasutajad ei pea võrguga liitumiseks uusi nutiseadmeid ostma, praegused uuemad telefonid töötavad. Satelliit-mobiilside teenus pakub täielikku levi igal pool, kus on taevaga otsenähtavus, maapealsest mobiililevist see ei sõltu. Olemasolevas mobiiltelefonis pole vaja muudatusi teha ning uut püsivara pole samuti vaja installida.

Kuidas lahendus tehniliselt toimib, seda kumbki pool veel täpsemalt ei avaldanud, aga teada on, et enamik T-Mobile'i võrgus olevaid telefone on valmis seda funktsiooni juba toetama ning kasutatakse mobiilioperaatori üleriigilist sagedusala.