Uus mikrolainerelv küpsetab elektroonikat, kuid jätab majad ja inimesed terveks

Kuigi Venemaa pommitab Ukrainas hoolega tsiviiltaristut, on sõjalises konfliktis tavaliselt ründaja huviks ehitised ja tehnika võimalikult terveks jätta, et poleks vaja ise üles ehitama hakata. Selleks, et hävitada ainult vaenlase elektroonika ning jätta hooned puutumata, on olemas või tulemas mikrolainerelvad, mis toimetatakse kohale raketiga. USAs on selliseks seadmeks HiJENKS, mida praegu arendatakse, kuid ka teised suurriigid teevad samasuguseid relvi.