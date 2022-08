Ministeerium: uue CO2 jalajälje kalkulaatori loomist võib kaaluda

Enne uute võimaluste juurutamist peaks aga ministeeriumi hinnangul kaaluma juba olemasolevate andmebaaside täiustamise võimalusi.

«Ettevõtete huvi oma kliimamõju hinnata ning sellest lähtuvalt vajalikke tegevusi kavandada on üha kasvamas. Et ettevõtteid toetada, on keskkonnaministeerium koostöös SEI Tallinnaga loonud ettevõtete kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamise mudeli. Mudel loob ühtlustatud metoodilise aluse ja andmestiku Eesti organisatsioonidele kasvuhoonegaaside jalajälje arvutamiseks,» ütles keskkonnaministeeriumi kliimaosakonna nõunik Mart Kiis BNS-ile.

Bussifirma tegi eelmisel nädalal ministeeriumile saadetud kirjas ettepaneku välja töötada ja jõustada õiguslik regulatsioon, millega pannakse esmalt avaliku liiniveo korraldajatele ning perspektiivis kõikidele liikuvusteenuste korraldajatele kohustus mõõta ja avaldada andmeid enda korraldatavate liikuvusteenuste kogu süsiniku jalajälje ja ühe reisijakilomeetri kohta avalduva süsiniku jalajälje kohta. Kogutud andmetele tuginedes tuleks luua elektrooniline süsiniku jalajälje kalkulaator, mis võiks bussifirma nägemuses olla kättesaadav liikuvusteenuste infot koondavates veebikeskkondades ja piletimüügikeskkondades, näiteks peatus.ee, pilet.ee, tpilet.ee.

Lux Expressi hinnangul aitaks kalkulaator motiveerida elanikkonda liikumisviisi valikul isiklikest autodest bussi ja rongi kasuks loobuma. «On eluliselt oluline koguda ja avalikus kommunikatsioonis elanikele jagada selget infot, kui palju süsinikuheitmeid paisatakse keskkonda, kui nad sõidavad näiteks Tallinnast Narva auto, rongi või bussiga. Need võrdlusandmed ühe sõitjakilomeetri kohta on keskkonnateadliku reisija jaoks olulised, et otsustada, millega ta järgmine kord Narvasse sõidab,» kirjutas ettevõte.