Selgus kuupäev, mil mängurid saavad keskaegseid mõrvu lahendama hakata

«Pentiment» räägib loo 16. sajandi Saksamaal elavast kunstnikust Andreas Malerist, kes satub 25 aasta jooksul erinevate mõrvamüsteeriumite keskmesse.

Mängija ülesandeks saab muidugi selgeks teha, kes koletute roimade taga seisab. Enda eesmärkide püstitamiseks tuleb kuriteopaikasid uurida, asitõendeid leida ning inimestega suheldes informatsiooni koguda.

Teose üheks parimaks visiitkaardiks on selle unikaalne visuaalne stiil. Arendajad on äärmiselt palju rõhku pannud ajaloolisele täpsusele. Inspiratsiooni on ammutatud nii keskaja kunstist, puugravüüridest kui ka ajaloost endast.

Varem oli teada vaid, et mäng jõuab meieni millalgi novembrikuus. Nüüd on õnneks avaldatud ka täpsem kuupäev, milleks on 15. november.

Mäng on saadaval nii arvutil kui ka konsoolidel Xbox Series X/S ja Xbox One. Hinnasildiks on 19,99 eurot.