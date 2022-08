ARVUSTUS ⟩ Kui palju kaalub Honori nutitelefonis 5G ja miks see on ilma kulmuta?

Honor on Hiina telefonitootja, mis saavutas kaks aastat tagasi sõsarettevõttest Huawei iseseisvuse ja pääses sellega ka USA kaubandussanktsioonidest, seega on sel brändil olemas kõik toimivad Google´i teenused ja väga palju tuttavat ka Hiina suurtootja Huawei juurest. Honor on varem olnud suunatud odavbrändina just noortele, kui tegutses veel Huawei külje all, kuid nüüd, iseseisvana, on sihikule võetud ka nõudlikum kasutaja ja tooterivis on hulk tipptasemel mudeleid. Kuid mida kujutab endast väga odav ja noortepärane telefonipaar Honor X8 ja Honor X8 5G?