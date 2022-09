Tehnikaülikooli osalusel valmiv Euroopa õppeportaal viib tehisintellekti ka teiste erialade inimesteni

Professor Eduard Petlenkovi sõnul on koolitusplatvorm mõeldud eelkõige kõrgkoolide tudengitele, kuid ettevõtmise suurem eesmärk on viia tehisintellekt ka muudesse kõrghariduse valdkondadesse, kus sellega igapäevaselt kokku ei puututa. Samuti soovitakse tugevdada inimeste tehisintellekti ristkasutuse oskusi.

«Püüame sellega täita praegusi lünki ülikooliõpilaste tehisintellektialases koolituses kogu Euroopas, pidades silmas olemasolevat nõudlust spetsialistide järele, mis järgmisel kümnendil jätkuvalt kasvab,» selgitas professor Petlenkov, kes on ühtlasi selle projekti koordinaator Tallinna Tehnikaülikoolis.

Kuidas õpetada aga humanitaarerialade inimesi, kellel seni kokkupuude AI-ga puudub? «Tehisintellekti rakendatakse tänapäeval väga erinevates valdkondades ja see on juba muutumas käepäraseks töövahendiks. Ülikoolide AI-alased õppeprogrammid on enamasti suunatud arvutiteadlastele. Samas, teiste erialade inimesi tuleb õpetada targalt ja asjakohaselt kasutama juba olemasolevaid vahendeid,» rõhutas professor.