PODCAST ⟩ Kas peaksid maksma 80 eurot mängu eest, mis ilmus 9 aastat tagasi?

«The Last of Us Part I» – PS5 konsoolile mõeldud uusversioon 2013. aasta auhinnatud märulimängust – on lõpuks ometi ilmunud. Kuigi leidub piisavalt asju, mis meeltmööda, on möödapääsmatu fakt, et teose 80 € suurune hinnasilt on võrdlemisi krõbe. Kas see õigustab ennast?