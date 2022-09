Eestis hakkavad õppima tuhanded Ukraina lapsed, kellel napib kooli tarbeks arvuteid

EHIS-e andmetel on Eestis registreeritud eelolevaks õppeaastaks kokku enam kui 4600 Ukraina last, kellest ligemale pooled on registreeritud Harju maakonnas (sh Tallinn), kümnendik Tartu maakonnas ning ligikaudu 7% nii Pärnu kui Ida-Viru maakonnas.