3 soovitust sukeldumiseks küberohtude maailma: kuidas õpetada laps esimest telefoni turvaliselt kasutama?

Aastate jooksul on korduvalt näha olnud, et kooliteed alustavad lapsed langevad sarnaste pettuste ohvriks, mis kasutavad ära lapselikku naiivsust ja veel õppimata oskusi küberruumis ohutult ringi käimiseks. «Kui võõrastega suhtlemise vältimine on midagi, mida õpetatakse lastele juba väga noorena, siis kübermaailmas ohutult talitamiseks tuleb selgeks õppida täiesti uus reeglistik,» lisas Ploomann.

1. Uuri, mis kübermaailmas tegelikult toimub

«Last on kübermaailmas toimuva eest väga raske kaitsta ja hoiatada, kui endal seal tegelikult toimuvast pilti ees pole. Seetõttu tasuks esimese asjana alusta enda kurssi viimisest, et mõista, millised on viimase aja trendid ning teada saada, mis on noorte seas menukad äpid-veebilehed ja kas need on ka tegelikult ohutud,» selgitas Ploomann.