Viimsi Rohefarmis kasvavad taimed mullata ehk põllumajanduse uus suund on vertikaalne

Viimsi poolsaarel asuva tavalise kontorihoone juures ei reeda väljast miski, et siin on poolteist aastat kasvatatud mullavabalt taimi. Veel enne, kui need suureks saavad, lõigatakse võrsed maha ja värske kraam läheb otse restoranidesse. Rohefarm on idufirma, mis nimele kohaselt tegelebki idude ja võrsetega – kasvatab neid oma teadaoleva retsepti järgi ja tahab nüüd vallutada kümme protsenti Eesti salatiturust.