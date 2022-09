Arvuta välja: kas sul tasub autot omada või kasutada muid alternatiive?

Lühemateks sõitudeks rendi auto äpist

Auto rentimine muutus mugavamaks ja taskukohasemaks mobiilirakenduste kaudu. Keskmine rendihind äpi kaudu on 0,36 eurot minut, mis on väga soodne ja teenuse mugavus pakub isikliku auto omamisele tugevat konkurentsi. Kui lühemateks sõitudeks on rendiauto väga hea valik, siis nädalavahetusel kaugemale linnast välja sõites hakkab olulist rolli mängima ajafaktor.

Selliste rendisõidukite tunnihind on umbes 6 eurot ja päevahind 30 eurot.

Kui näiteks Tallinnast kaheks päevaks Pärnusse sõita ja autot ka seal aktiivselt kasutada, võib rentimisele kuluda juba üle 100 euro. Kui kulusid optimeerida ja kohale jõudes rent lõpetada, lisandub ebakindlus, kas tagasisõiduks leitakse teine auto. Juhul kui iganädalaselt on vajadus teha pikemaid sõita, siis kasutegur on isikliku auto poole kaldu.

Foto: Martin Ilves

Auto omamise eelised

Isikliku auto omamise otsust mõjutab lisaks kilomeetrihinnale ka mugavus ja turvatunne, mis on eriti oluline peredele.

Üksinda võib liiklemine olla kergem ja odavam alternatiivsete transpordivahenditega, kuid mitme lapsega peres õigustab sõiduki omamine end üsna kiiresti. Väikse lapse vanemana on hea teada, et vajadusel saab liikuda täpselt sinna, kuhu vaja ja täpselt siis, kui vaja. Kaugtöö populaarsuse kasv ja üldine hinnatõus on aga pannud ka paljusid peresid mõtlema, kas nad saaksid kahe auto asemel hakkama ühega.