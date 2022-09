«The Last of Us» on alati olnud mäng, mille keskseks teemaks valikud. Narratiiv küsib, kas oluline on terve inimkonna püsimajäämise õhkõrn lootus või ühe inimese päästmine? Kas tähtsam on pimesi tulevikule lootma jääda või unustada mineviku valud?