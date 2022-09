Täna algas Berliinis tehnoloogiamess IFA: vaata, mida uut seal välja kuulutati

Lenovo esitles juba IFA-l uut «kantavat televiisorit» ehk virtuaalprille, millega saab vaadata seinasuurust telekat ükskõik kus kohas. Selleks ei pea vaba seina võtma, et sajatollist ekraani vaatama hakata. Glasses T1 kuvab spetsiaalprille kandva vaataja ette pildi läbi prillide paistva muu maailma ette ja ekraani läbipaistvust saab reguleerida, kui tahad näiteks liikudes midagi vaadata. Seade on ühilduv USB C pesaga nutiseadmetega ja mugavamaks kandmiseks on sellel erineva suurusega vahetatavad ninapadjakesed.

Juba aasta alguses CES-i tehnoloogiamessil USA-s Taiwani tootja Asuse poolt välja hõigatud volditava ekraaniga arvuti Zenbook 17 Fold OLED on nüüd siis tõesti väljas ja kasutatav. Tegemist on hiiglasliku tahvliga, mis lahti voldituna ongi suur tahvelarvuti, kuid kokku voltides võib ekraani alumist osa kasutada näiteks klaviatuuri või puuteplaadina. OLED paneeliga on pilt väga kirgas ja selge, ühendusvõimalustest on aga õhukese seadme servadesse ära mahutatud vaid paar USB C pesa. Esimesed testijad on maininud, et aku tööajale ei maksaks aktiivsel kasutamisel ka väga palju loota, sest toita tuleb ju hiiglaslikku ekraani. Seade maksab rohkem kui 3500 eurot.