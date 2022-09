Video ⟩ Selgusid kaks viimast Red Bull Solo Q finalisti

Red Bull Solo Q turniir on jõudnud teise kvalifikatsioonini. See tähendab vaid üht - «League of Legendsi» mängijatele on jäänud veel üks võimalus lunastada pilet New Yorki. Teisest kvalifikatsioonist pääsesid finaali mängijad «Kukk42» ja «Nukessss», esimesest kvalifikatsioonist olid juba oma koha taganud «the bIind boy» ja «MrFreezed».