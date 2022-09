Infoturbejuht: küberpätid kolistavad nüüd juba automaatselt iga ust

See eeldab, et süsteeme ja taristut luues mõeldakse sellele, milline peab nende turvatase olema ja vastavalt sellele pannakse paika ka pädevad turvareeglid ja -nõuded. Security by design võis aastaid tagasi olla vaid uhke moesõna, kuid tänapäeval IT-d tehes on see midagi, millest ei saa üle ega ümber.

Iga inimene teeb vigu

See muidugi ei garanteeri, et töötajad social engineering rünnete ohvriks ei lange, kuid iga natukene aitab. Küberturvalisus on skaala, kus iga uus meede aitab riski veidi langetada ning mida nutikamad ja teadlikumad on ettevõtte töötajad, seda väiksemaks muutub risk, et valus hoop jõuab ettevõtte pihta just läbi nende.