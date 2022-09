Pesupulber on kallis ja mürgine? Idufirma pakub elektrilist kapslit, mis peseb odavalt ja isegi ilma pesumasinata

2006. aastal asutatud Washwow on oma kapslitele võtnud patendi. Tööpõhimõte on lihtne: vees olles tekitatakse elektrolüüsiga vesinikku ja hapnikku, mis ongi puhastava ja steriliseeriva toimega.

Lisaks muule on ka pesupulbri hinnad teinud viimasel ajal suure hüppe kallimaks, pealegi oleks ju hea oma igapäevases elus võimalikult vähe kemikaale kasutada - just sellepärast ongi USA idufirma Kickstarteri ühisrahastuses praegu toetust kogumas oma leiutisele Washwow W1, mis peseb vaid elektri toimel. Tundub, et ideel on jumet, sest kokku on juba saadud soovitust enam kui kümnekordne toetussumma.