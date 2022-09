Meremuuseum riputas laevade lood liitreaalsuse abiga õhku

Liitreaalsus on tehnoloogia, mis on juba aastakümneid vaikselt tiksunud, kuid pole veel väga massiliseks saanud. Põhjuseks on seadmed, mis seda veel väga hästi ei suuda esitada. Nii näiteks leiutas Nokia kümme aastat tagasi, kui Nokia telefonid olid veel tegijad, rakenduse City Lens – vaatad läbi mobiilikaamera enda ümber ja telefon joonistab näiteks nähtava tänavavaate peale asutuste aadressid, reklaamid, vaatamisväärsuste lisainfo ja pildid. Ainult et seadmed olid veel liiga aeglased, et seda sujuvalt kuvada.