Google Maps hoiab kütust kokku: energiasäästlik teekonna planeerimine laieneb Euroopasse

Google´i selgitusel arvutatakse säästlik teekond välja masinõppe ja tehisintellekti tehtud vaatluste ja kogemuste põhjal, mismoodi nendel teedel on varem sõidetud. See võib tähendada, et diiselmootoriga masinaid suunatakse rohkem kiirteedele, kus sellised mootorid on kõige tõhusamad, samas kui hübriid- või elektrisõidukiga võib rohkem sattuda kõrvalisematele tänavatele, kus regeneratiivpidurdusega saab energiat säästa.