Samsung tõi välja oma uue vastupidava XCover6 Pro mobiiltelefoni

«Galaxy XCover6 Pro on oma jõudluse poolest suur samm edasi eelmisest versioonist. Kuna XCoveri füüsiline vastupidavus on kasutajatele juba hästi tuntud, siis oleme uuel telefonil rõhku pannud sisu muutmisele. Töö telefoniga muutub kindlasti kiiremaks ja sujuvamaks tänu uuele 6 nm protsessorile, 5G võrgutoele ja 6 GHz WiFi 6E juhtmevaba ühenduse võimalusele,» ütles Samsungi tootekoolitaja Kirill Kozlov.

Lisaks IP68 tolmu- ja veekindlusstandardile on Galaxy XCover6 Pro eelkäijaga võrreldes võimsama akuga, mis on vahetatav, et tagada telefoni toimimine ka siis, kui laadimisvõimalust kohe käepärast pole. Seade toetab Samsungi kiirlaadimist ning selle väliseid nuppe saab seadistada tihemini kasutatavate rakenduste avamiseks, et teha telefoni kasutamine maksimaalselt mugavaks.

Füüsilise võimekuse poolelt jätkab XCover oma tuntud vastupidavuses. Galaxy XCover6 Pro on loodud taluma ekstreemseid töötingimusi, mis on võimalik MIL-STD-810H sertifitseeritud disainiga ja Corning Gorilla Glass Victus+ ekraaniklaasiga. Mobiil peab vastu rasketele ilmastikuoludele, kukkumistele ja muudele välitöödel ette tulevatele ohtudele. Lisaks saab telefoni kasutada kinnastega ja märjas keskkonnas, näiteks vihmaga õues.

«Kuigi Galaxy XCover6 Pro on täna turul saadaolevates üks vastupidavamaid nutitelefone, ei ole see kohmakas ega robustne. XCover6 Pro on õhukese ja ergonoomilise disainiga, olles vähem kui kümne millimeetri paksune, samuti on sel 6,6-tolline sujuva 120 Hz värskendussagedusega ekraan. Oma omaduste poolest sobib see telefon hästi ka näiteks lastele,» selgitas Kozlov.

Töötelefonina on Samsung XCover6 Pro varustatud Knox turvasüsteemiga, mis kaitseb seadmes olevaid andmeid. Samsungi One UI pakub ka täiendavat kaitset, lubades süsteemiadministraatoritel telefoni hallata intuitiivse liidese kaudu vajadusel ka distantsilt. Loomulikult on telefonis olevaid andmeid võimalik kaitsta nii näotuvatuse kui ka sõrmejäljega.