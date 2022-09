Ka Poolal on oma tapjadroonid, mis läksid ukrainlaste käsutusse

Kerge droon on vahetatava peaga, kuhu võib panna nii luureseadmeid kui laskemoona. Seega on Warmate kasutatav erinevates olukordades vastavalt vajadusele. Luureüleseandeid täites võib lennumasin ka tagasi pöörduda ja seda saab korduvalt kasutada, lõhkepeaga aga tuleb lennata ainult sihtmärgini.

Jalaväelased võivad drooni seljakotis kaasa võtta ning kümne minutiga lahinguvalmis seada. Sihtmärgi saab täpselt määrata ka alles siis, kui droon on õhus ja edastab videopilti. See tähendab, et lennumasina abiga võib leida patrulli käigus kõige väärtuslikuma sihtmärgi ja selle hävitada, kui pardal on lõhkelaeng.