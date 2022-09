LG tegi külmiku, mis vahetab värvi vastavalt kasutaja tujule

MoodUP külmikul on mõned nutikad funktsioonid, mis aitavad energiat kokku hoida. Näiteks kui ukseandur tuvastab, et külmikuosa on liiga kauaks lahti jäetud, vilgub avatud ukse paneel korduvalt ning annab kasutajale märku, et uks vajab sulgemist. See aitab vältida ka külma õhu kadu ja liigset energiatarbimist. Kui aga liikumisandurid tuvastavad, et keegi on külmikule lähenemas, siis vilguvad tervituseks ukse mõlemad paneelid. Öösel helendab külmiku paneel lähenedes, et oleks lihtsam pimedas ust üles leida ja avada.