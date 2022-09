ARVUSTUS ⟩ Murra kokku ja pista taskusse – voldiktelefoni Galaxy Flip4 murdekoha pärast ei tasu muretseda

Volditavad telefonid on nüüd juba läbi teinud mitme põlvkonna pikkuse arengu ja sellepärast polegi uut Samsung Galaxy Flip4 mudelit lahti võttes mingit põhjust selle ekraani murdekoha pärast muretseda või hingesid ettevaatlikult avada. Neljas põlvkond on saabunud ja need lastehaigused, mis ekraanikilega, hingede tolmukindluse ja murdekoha nähtavuse pärast algusaegadel üle elati, on juba minevik. Vähemalt tundub nii esimestel nädalatel pärast kasutamist, kuid tootja lubab, et konstruktsioonid on testitud ning peavad vastu veel palju aastaid, nagu tavalised telefonidki.