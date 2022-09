ARVUSTUS ⟩ Adam Audio T5V – nii kvaliteetne heli, et kõrv ega ka rahakott ei usu

Adam Audio T5V näol on tegemist lähedalt kuulamiseks mõeldud aktiivkõlaritega, mis sisaldavad 5” valjuhääldeid. Nende kohal on 1,9” lairiba kõrgsageduse valjuhääldid, mille unikaalne U-ART tehnoloogia peaks vähem kõrvu väsitama. Nende näitajatega suudavad kõlarid tekitada heli vahemikus 45 Hz kuni 25 kHz. Kõige selle detailne mõistmine jääb ilmselt nende inimeste pärusmaaks, kes on juba varem oma kõrvad Adam Audio kõlarite poole pööranud. Kuidas aga mõistab neid inimene, kes lihtsalt kuulab muusikat?

Disainilt on tegemist väga minimalistlike mustade kõlaritega, ehk isegi liiga minimalistlikega. Foto: Andri Allas

Pea 400 € kahe kõlari eest maksta, lisades sellele ka veel välise helikaardi, võib tunduda esmapilgul palju. Igapäevaseks kasutuseks saab ju ka palju vähema raha eest kõlarid, mis ajavad asja ära. Need aga just nimelt ajavad asja lihtsalt ära. Kvaliteetne heli on midagi, mille puudust märkab alles siis, kui seda enam pole. Kuulates oma lemmiklugu nii, nagu seda on autor mõelnud, võib võrduda olukorraga, nagu kuulaks teost esimest korda.

T-seeria on mõeldud küll professionaalidele, kuid sobivad ideaalselt ka tavakasutajatele, kes hindavad kvaliteeti. Antud nimistust leiab kolm erinevat kõlarit ning basskõlari T10S. Stuudiokõlarid on jaotatud vastavalt 5”, 7” ja 8” valjuhääldiga mudeliteks, mis erinevad nii suuruselt kui ka heliulatuselt. Mida suurem kõlar, seda suurem madalsagedus – T8V mudelil ulatub see 33 hz-ni.

