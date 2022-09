Kaheksa Eesti ettevõtet otsivad koostöövõimalusi CERNiga

«CERN arendab enda automaatikalahendusi ning nad vajavad sinna elektroonikadisaini. Kuna Krakulil on rohkelt mitmekülgseid kogemusi just keeruliste keskkondade jaoks mõeldud erilahenduste arendamisega, siis usun, et meie kompetentsist ja paindlikkusest on neile kasu,» selgitas Tozen Krakuli huvisid. Tema sõnul on CERNiga koostöö on hea võimalus töötada maailmatasemel teadustööd tegeva organisatsiooni heaks ning neil on visiidile kõrged ootused.