Ära muretse, see hiigelsuur mängurimonitor peabki pisut kõver olema

«Kui arvestada, et paljud täna Eestlaste kodudes olevad nutitelereid on 55-tollised, siis on Odyssey ARK tõepoolest väga suur. Samas on monitor kumer, mis muudab sellele lähedal istudes vaatamiskogemuse täiesti normaalseks,»sõnas Samsung Eesti tootekoolitaja Erko Ensling.