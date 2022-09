VIDEO ⟩ Vaata, kuidas tuleb 3D-printerist välja Põhja-Ameerika esimene mitmekorruseline elumaja

Maalilisel Wolfe´i saarel Kanadas Ontario järvel kerkib elumaja, mille ehitus käib nii, nagu tulevikus betoonmaju võidaksegi tavaliselt ehitada – suure 3D-printeriga. Eriliseks teeb ehitise see, et nüüd pannakse printeri abiga püsti mitmekordne hoone. See aga tähendab, et kõike ei saa alati printeri all ühes tükis teha, vaid osa detaile peab eraldi valmistama ja need tõstetakse siis pärast kraanaga õigesse kohta.