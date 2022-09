Selgus täiesti tavaline põhjus, miks punased autod satuvad rohkem liiklusõnnetustesse

«71% meie platvormil kontrollitud autodest olid ühevärvilised - mustad, valged, hallid või hõbedased. See tõestab vaid seda, et inimesed on sõidukite ostmisel üsna konservatiivsed,» ütles autoekspert ja carVerticali kommunikatsioonijuht Matas Buzelis.

Autode värvitrendid muutuvad

Viimase 20 aasta jooksul on autode värvitrendid oluliselt muutunud. 42% 2002. aastal toodetud ja mainitud autoajaloo platvormil kontrollitud autodest olid hallid või hõbedased. Samal ajal, kuigi valge on praegu üks populaarsemaid värvitoone, ei olnud 2002. aastal neid kuigi palju.

Tänasel päeval on asjad aga täiesti teistmoodi. Kõikidest 2020. aastal valmistatud ja kontrollitud autodest olid 26% hallid ja 18% valged.

Mustade autode osakaal 2002. kuni 2020. aastani on jäänud enam-vähem muutumatuks.

Mõnikord kestavad värvitrendid vaid mõned aastad. Näiteks kasvas pruunide autode arv aastatel 2012-2014, kuid seejärel hakkas langema.

Millised autovärvid on kõige ohutumad?

carVerticali uuringu kohaselt mõjutab sõiduki värvus tõepoolest õnnetusse sattumise tõenäosust. 60% platvormil kontrollitud punastest autodest on sattunud õnnetusse, mis teeb sellest kõige ohtlikuma sõiduki värvi.

Pruun (59%) ja must (57%) on samuti värvid, millega satuvad autod teistest sagedamini õnnetustesse, järgnevad kollane (55%), sinine (54%), valge (50%) ja hall (50%). Kuigi erinevused kasutatud autode vahel ei ole märkimisväärsed, viitab uuring sellele, et teatud värvi sõidukid on vähem õnnetusohtlikud.

«Ei ole üllatav, et punased autod satuvad sagedamini õnnetustesse. Sportautod on tavaliselt punased ja kihutajad valivad punaseid autosid rohkem, kui tagasihoidlikud autojuhid. Sellest piisab, et oletada, miks punased autod on selles konkreetses nimekirjas esikohal,» selgitab Buzelis.