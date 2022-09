ARVUSTUS ⟩ HONOR 70 – kas see ongi uus tipp keskklassi telefonimaailmas?

Nutitelefon HONOR 70 peaks tänasest Baltimaades müügil olema. Keskklassi telefonil on uus Sony kaamerasensor, mis peaks just hämarates oludes väga teravalt pilte üles võtma.

HONOR on Hiina telefonitootja, kellest varem teati kui Huawei tütarfirmast, kust tulid Huaweile sarnased, kuid odavamad mudelid põhiliselt noortele. Üks tugevus on HONORil siiski alati olnud. Nende telefonid on olnud stiilsed, võib-olla ainult pisut nõrgemate tehniliste näitajatega. Kuid nüüd võib öelda, et HONOR pole enam paar aastat kellegi tütar ja uus keskklassi tippmudel HONOR 70 on igati korralik nii väljast kui seest. Kas nad võivad Eestis Huaweile järele jõuda, kui neil on kõik Google´i teenused lubatud? Eks varsti näeme.