Auto või kuukulgur? Dacia esitles oma uut ideeliikurit Manifesto

Dacia plaanib oma Manifesto ideeautoga kinnitada oma visiooni põhivajadusi rahuldavast, lahedast, vastupidavast, taskukohasest ja keskkonnasäästlikust autost. Manifesto on loodud testimaks uusi mobiilsuse ideid ja on ühtlasi liikur, mis on seotud loodusega, keskkonnasõbralik ja täis uusi tehnoloogiaid, millest mõned on varsti saadaval tulevastel Dacia autodel.