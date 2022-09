PILDID ⟩ Vaata, milline on parim: tehisintellektid joonistavad teksti järgi võidu ulmelisi pilte

Joonistavaid ja pilte kokku miksivaid tehisintellekte on tekkinud juba kümmekond ja neid tekib aina juurde, sest paljud algoritmid on vabavaraliseks läinud ning pilveteenustest võib võtta välja õpetatud masinaid ja neile oma andmed ette sööta. See kõik on läinud väga lihtsaks ja nagu väikesest testist selgus, ka väga odavaks, sest esialgu ei küsita üldse midagi ja hiljem väikest kuutasu. Kui vaja abstraktseid illustratsioone või lihtsalt midagi omapärast seinale suurelt kunstina üles panna, siis masinõppe algoritmid aitavad – psühhedeelilistest abstraktsetest teostest realistlike õlimaalideni. Tuleb vaid vastavaid filtreid peale keerata või lihtsalt öelda, mida tahad.