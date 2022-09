Kehva internetiga Eesti tõusis digitaalse elukvaliteedi indeksis siiski 14. kohale

«Kuigi tugeva digitaalse elukvaliteediga riigid on tavaliselt arenenud majandusega riigid, leidis meie ülemaailmne uuring, et raha ei too alati digitaalset õnne,» selgitab Surfsharki suhtekorralduse juht Gabriele Racaityte-Krasauske. «Seetõttu jätkame neljandat aastat järjest digitaalse elukvaliteedi analüüsimist, et näha, kuidas erinevad riigid oma kodanikele esmatähtsate digitaalsete teenuste pakkumisega hakkama saavad. Kõige tähtsam on see, et meie uuringud püüavad näidata täielikku pilti ülemaailmsest digitaalsest lõhest, mille all miljonid inimesed kannatavad.»