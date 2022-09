Hiltoni hotellikett ehitab kosmosejaama esimesed numbritoad turistidele

20. septembril sõlmitud kokkuleppega toob Hilton kosmosesse «ettevõtte tunnustatud külalislahkuse, teadmised ja kogemused, et toetada Starlabi kosmosejaama ruumide kujundamist ja arendamist, aidates seal pikemat viibimist mugavamaks muuta,» kirjutatakse ühises teates.

Orbitaaljaam Voyager Space ning seda opereerima hakkav ettevõte Nanoracks said 2021. aastal kosmoseagentuurilt NASA 160 miljonit dollarit Starlabi ehitatava kosmosejaama arendamiseks. See peaks peagi asendama praegust rahvusvahelist kosmosejaama ISS, mis oma tegevuse 2030ndate alguses lõpetab. Starlab tahab uude jaama teha püsiva majutuse kuni neljale astronaudile ja ehitada sinna veel George Washington Carveri (GWC) teaduspargi, mis on esimene teaduspark kosmoses.