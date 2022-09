PILDID ⟩ iPhone 14 jõudis täna Eestis müügile - esimesed ostjad said juba südaööl uued telefonid kätte

Uus iPhone 14 (see klassikaline versioon, veel on olemas iPhone 14 Pro ja Pro Max) on 6,1-tollise Super Retina XDR ekraaniga, täiustatud kaamerasüsteemiga, kus põhikaamera on nüüd 48-megapiksline, cinematic režiimiga 4K Dolby Vision videote tegemiseks kuni 30 kaadrit sekundis, Action režiimiga ülisujuvate ja stabiilsete videote käest filmimiseks, kokkupõrketuvastusega kukkumise puhul abi automaatseks kutsumiseks, kogu päeva kestva akuga ja kuni 20 tunni videoesituse akuajaga. Sees on endiselt A15 Bionic kiip viietuumalise graafikaprotsessoriga ning muidugi ka 5G andmeside.

Kätte haarates on esmamulje üsna tuttav võrreldes varasemate kandiliste äärtega mudelitega, ekraan on väga hea ja selge, menüüd liiguvad ülikiirelt, tundlikkus sõrmevajutustele ja viidetele ka väga hea. Kuid kõik see pole just väga suur uudis. Enne põhjalikumalt proovimata aga paistab olevat uue iPhone´i kaks kõige silmatorkavamat uudendust näiteks «dünaamiline saar», mille kohta ei saa Androidi kasutajad öelda, et see on nende telefonidel ammu olemas oli. Ekraani sisse kaamera-auku peidetud sensorid ja kaamerad on küll Androidi platvormil varemgi olnud, kuid Apple´i jaoks uudne lahendus on saanud huvitava tarkvaralise toe. Nn Dynamic Island on veidi suurem tume riba kaamera-augu ümber, mis pikeneb ja laieneb sinna kuvatavate lühiteadete ja äppide infoga. See on nagu uus olekuriba, mis venib vastavalt teadete olemusele. Näiteks näidatakse laieneval saarel mängivat muusikapala või mõnda saabunud sõnumit. Nüüd on kiirelt tekkinud samasugused lisaäpid ka Androidi platvormidele, mis Apple´i lahendust kopeerivad.