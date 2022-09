Ettevaatust - võrgus ringleb uus Elisat jäljendav petuskeem

Ekraanipilt e-kirjast, mis kutsub üles kahtlastele linkidele vajutama. Nagu näha, on see kujundatud Elisa korporatiivses stiilis.

Elisa hoiatab, et võrgus on liikumas tuttav petuskeem, milles lubatakse ettevõtte nimel tasuta auhindu. Elisa teatas, et ei suuna kunagi loosimängude võitjaid mõnele välisele lingile ning palub alati loosimängu võitjatel ettevõttega ise ühendust võtta mõne kindla kanali kaudu.