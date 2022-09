Nothing Phone (1) – karjuvalt tavaline mobiil kaugele plinkivate glüüfidega

Nothing Phone (1) on erilisem tagantpoolt, kui eest.

Kas annaksid oma raha ära telefoni eest, mille kohta tootja ise ütleb, et see on üks järjekordne telefon, ei midagi (erilist) – Nothing ehk Eimiski? Õnneks pole vaja väga palju välja käia – 469 eurot, mis on «mittemillegi» eest võib-olla natuke üle makstud, kuid tegelikult saad selle summa eest endale üsna tugeva keskklassi mudeli, mis tagant vaadates on keskmisest palju erilisem.