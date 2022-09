NÄDALA AUTO ⟩ Toyota bZ4X: alla nulli

See siin on Toyota esimene täis­elektriauto ja nimi bZ4X näeb välja, nagu oleks kass üle klaviatuuri läinud. Maailma suurim autotootja pole mõistagi midagi jätnud kodulooma ega juhuse hooleks ja suvalist tähekombinatsiooni meenutaval nimel on oma tähendus: «bZ» tähendab beyond zero ehk «alla nulli».