Meta lammutas suurima Vene küberrelva, mis võltsis Lääne uudistesaite

Suurim küberrünne sotsiaalvõrgustikes, mis levitas valeuudiseid, pakkus kõiki olulisemaid Kremli propagandapunkte, mida on kuuldud Ukraina invasiooni põhjenduseks kuni seal asuvate biolaborite likvideerimise vajaduseni välja. Näiteks postitati uudist pealkirjaga "Video: ilmnes valelavastus Buchas!", mis väitis, et ukrainlased on ise lavastanud sadade ukrainlaste tapmise venelaste poolt okupeeritud linnas. Uudised keskendusid sõjale ja selle mõjule, räägiti läbi autoriteetsete allikate, kuidas sanktsioonid Venemaad ei mõjuta ning laimati Ukraina sõjapõgenikke. Seda kõike võimendati enam kui 60 esineva veebisaidi kaudu, mis imiteerisid tuntud lääne uudistekanaleid.