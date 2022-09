Mõistlik või kasutu? Samsung näitas lahtrirullitavat 17-tollist ekraani

Inteli ja Samsung Display ühistöös valminud lahtirullitav ekraan võib tekitada küsimusi, et kellele seda vaja, kuid veelgi suurem uudis oli Choi poolt öeldud lause, et volditavad ekraanid on nüüdseks möödas. See käis erinevate volditava ekraaniga sülearvutite kohta, mille puhul sai alumisele poolele kuvada näiteks klaviatuuri ja niimoodi arvutit tavaliseks tööks kasutada või teha mõlemast poolest suure ekraani.