Eestis arendatud nutilukk hullutab Euroopa Airbnb majutusturgu

Valnese elektroonikaosakonna juht Taavi Kalviku sõnul on nende nutilukkude tüüpklient Euroopa suurlinna elukondliku kinnisvara haldaja, kel on üle linna 100-200 külaliskorterit: «Külaliskorteri klient võib toa broneerida vaid mõni minut enne majutussoovi - ei ole mõeldav, et võõrustaja sõidab ühest linna otsast teise võtit tooma. Nõudlus kinnisvara haldust lihtsustava tehnoloogia järele on kasvanud ja see loob meie lahenduste eksportimiseks häid võimalusi.»