Video ⟩ Sülearvuti, mis kummivilinal jooksutab mistahes mänge – saage tuttavaks: ASUS ROG Strix

Kuna tegemist on süleriga, saab mängurõõmu kogeda kus iganes. Pole kahtlustki, et ainuüksi need elemendid teevad kõnealusest seadmest äärmiselt ihaldusväärse.

Tegemist on massiivse masinaga. Ainuüksi 17,3-tolline QHD 240Hz ekraan on miski, mida tavalise läpaka puhul oodata ei oska. Muide, saadaval on ka FullHD 360hz ekraaniga versioon, seega valikut jagub.

Foto: Andri Allas

Lisame siia veel kõik selle, mis masina kesta sees peitub – eesotsas Nvidia GeForce RTX3080Ti graafikakaart – ja meil ongi käte vahel umbes 3 kilogrammi raskune süler. Võttes arvesse, milline võim selle sees pulbitseb (kiirtejälitussüsteemi ja DLSS tugi), on tegemist pisikese numbriga.

Foto: Andri Allas

Unikaalne disain

ASUS ROG Strix SCAR Edition paneb päris palju rõhku omapärastele elementidele. See saab selgeks juba esimestel momentidel, kui arvuti karbist välja võtta. Nimelt on tavalise pappkarbi sisse peidetud mehaanika, mis läpaka üles tõstab. See on positiivne – kadunud on hetked, mil üritad enda sõrmi mõne ääre taha saada, et seadet pakendist eemaldada.

Foto: Andri Allas

Lisaks arvutile kargab esile ka karbike, mis sisaldab ultravalgust kiirgavat taskulampi. Nimelt on süleri kaanele peidetud salajased sõnumid ja kujundid, mida näeb vaid tolle valguse abil. Samuti saab enda arvutit disainida kolme erineva pisipaneeli abil, mis seadme ühte hinge katavad.

Ka kõige tänapäevasemad mängud võib juba eos julgelt maksimumsätetele seadistada!

Muidugi ei pea mängurid muretsema erinevate RGB-tulukeste puudumise pärast. Juba esimesel käivitamisel muutub ka kõige pimedam tuba kirkaks vikerkaareks. Musta värvi süleri üldilme on siiski üllatavalt tagasihoidlik.

Puudu pole ka erinevatest avadest, kuhu perifeeriat kinnitada. Külgedel kaks USB porti ning 3,5 mm auk kõrvaklappide tarbeks. Seadme tagaküljel on veel pordid HDMI-kaabli, kahe USB-C, netikaabli ja voolu tarbeks.

Foto: Andri Allas

Hätta ei jää

Kuigi sülearvutite üleüldiseks eesmärgiks on olla mitmekülgne töövahend, ei tee ASUS ROG Strix SCAR Edition saladust, et on mõeldud justnimelt mänguritele.

Foto: Andri Allas