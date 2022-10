Eesti aja järgi tänastel varahommikutundidel esitleti Palo Altos Tehisintellekti Päeval (AI Day) Tesla humanoidrobotit Optimus. Tegemist on uue masstooteks kavandatud masinaga, millega elon Muski ettevõte välja tuli ja viitab, et need võiksid saada veelgi populaarsemaks, kui elektriautod.