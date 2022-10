ARVUSTUS ⟩ Nutikell Watch5 Pro - nagu ettevaatlik perearst ja treener sinu randmel, mis ei lase ära eksida

45,4-millimeetrise läbimõõduga kell on küll üsna paks ja suur, kuid mitte kõige suurem, saada on veelgi suuremaid ja paksemaid aktiivsusmonitore. Muidugi pole see ka pidulik ja elegantne, jäädes pigem ikkagi massiivsemate spordikellade kategooriasse. Safiirklaasi kaitseks ja sõrme toetamiseks on kõrge äärega korpus, mis aitab kella ekraanil paremini viibelda ning kaitseb klaasi löökide eest. Kaasas olev kellarihm, mis testis osales, on ühtlaselt reguleeritav ja väga kiiresti käelt ära võetav, nii et ei pea kellarihma kinnitamisega väga vaeva nägema.