Renault tegi juubeli puhul valmis elektrilise kummivilistaja

Tuletame meelde, milline R5 esimene põlvkond välja nägi. Foto: Lebubu93 / Wikimedia Commons

Süsinikkiust võidusõidu korvistmed, turvarakmed ja rool on Sabelti meeskonna töö. Imposantne püstine käsipiduri hoob ehk iga driftiauto tugisammas keskkonsooli keskel on silmapaistvalt kollane. Seesama kollane põimub roosaga, et lisada sädelust hallile ja mustale tartaanile istmetel ja armatuurlaual, mis meenutab taas 80ndaid. Tartaan tekitab omakorda visuaalse efekti Renault logoga. Ka rooliratta rummul on logo, mis seekord sai valgustuse. Kõik need värvikad detailid on kontrastiks mustale korkpõrandale ning armatuurlaua ülaosa ja uksepaneelide Alcantara materjalile.

Üks Renault 5 Turbo 2 koheselt äratuntav funktsioon moodsas võtmes on R5 TURBO 3E armatuurlaual juhi poole suunatud kümme digitaalset ekraani, mis asendavad kümmet analoognäidikut. Need töötavad nagu nutividinad ning näivad olevat välja hüpanud retromängude universumist. Näiteks auto käivitamiseks tuleb vajutada keskkonsoolil nuppu «Free play». Samamoodi on ümber nimetatud erinevad sõidurežiimid: «Turbo» (driftimiseks), «Track invader» (mängimiseks), «Donut» (360° keerlemiseks) jne.

Selline on samuti sel aastal enne R5 TURBO 3E-d esitletud Renault 5 viiekümnenda juubeli elektriline erimudel Renault 5 Diamant, mille disainis Pierre Gonalons. Foto: Renault

Viimane detail, mis näitab, et R5 TURBO 3E ennast liiga tõsiselt ei võta, on mängukaru nimega Drifty. Ta on seal, et rõõmustada reisijaid, kel on näituseauto musklitest villand.

R5 TURBO 3E digitaalne teisik ärkab ellu Web3 virtuaalsete mängude universumis ehk detsentraliseeritud Internetis, kus võrguplatvormid ja -teenused kasutavad plokiahelal põhinevat mudelit. Sõiduki jaoks on saadaval ka NFTd (Non Fungible Tokens) ning inimestele, kes omavad neid digitaalseid varasid, pakutakse eksklusiivseid eeliseid ja preemiaid.

R5 TURBO 3E on kohal Renault´ boksis selle aasta Pariisi autonäitusel (17.–23. oktoober).