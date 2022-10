Parimast õpilasfirmast väljakasvanud ettevõte Spotter sai valmis uue «lendava taldriku» jälitaja

Nelja noormehe poolt asutatud õpilasfirma Spotter pälvis 2021. aastal Eesti parima õpilasfirma tiitli ning kuna ettevõtte innovatiivne toode saavutas edu, siis otsustasid firma asutajad oma toodet toodet edasi arendada ka peale õpilasfirma programmi lõppu. Nüüdseks on noored osalenud mitmetel konkurssidel ning kiirendites, et oma ettevõtmisele veelgi suuremat hoogu anda. Möödunud kevadel toodi ka Samsungi Baltikumi võistluselt Solve For Tomorrow koju teine koht, millega kaasnes 5000 euro suurune auhind, mis pandi kohe tööle ettevõtte uue toote valmistamiseks.

«Nüüd ongi meil hea meel teada anda, et pärast järjekordset tootearendusprotsessi saame välja tulla uue tooteversiooniga. Oleme kogunud palju tagasisidet ja kommentaare ja oleme just neist lähtunud,» lausus kaasasutaja ja arendaja Morgan Pilviste. «Spotter 2.0 on märksa võimsama signaaliga ehk seda leiab lausa neli korda kaugemalt, see on taaslaetav, sellel on hämaras ja pimedas metsaaluses lihtsamaks leidmiseks LED lamp ning mis ehk kõige olulisem uuendus – seadet saab nüüd ühelt kettalt teisele ümber tõsta.»