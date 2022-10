Poola tuntuima mängustuudio CD Projekt RED-i viimased aastad on möödunud kannatuste tähe all. Ülieduka rollimängu «The Witcher 3» tuules ilmunud «Cyberpunk 2077» osutus vastuoluliseks. Nüüd on aga olukord stabiliseerumas ning vaated tulevikule lootusrikkad.