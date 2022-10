Samsung tuli välja uue militaarstandardi vastupidavusega tahvelarvutiga Galaxy Tab Active4 Pro

Galaxy Tab Active4 Pro on selle vastupidavust arvestades siiski üsna kompaktne. Tahvelarvuti on vaid 10,2 millimeetri paksune ning kaalub 674 grammi (ilma kaitseümbriseta). Seadme 10,1-tollist ekraani katab kriimustuskindel kaitseklaas Corning Gorilla Glass 5, mis on tavaliste tugevdatud klaasidega võrreldes paremini vastupidavam kriimustustele ja põrutustele.

«Galaxy Tab Active4 Pro tahvelarvuti on hea lahendus äridele. Seadme nuppe saab ümber seadistada vastavalt vajadusele. Näiteks mõni nupp võib avada ettevõtte tegevuse jaoks olulise rakenduse. Lisaks saab muuta ekraani puutetundlikkust, et seda oleks võimalik paremini kinnastega kasutada,» selgitas Kozlov.

Lisaks on tahvelarvutil microSD pesa, et vajadusel salvestusruumi juurde lisada. Vahetatav 7600 mAh aku ning POGO ühendusega kiirlaadimine tagab, et seade oleks alati kasutuseks valmis. Soovi korral on võimalik tahvelarvutit kasutada ilma akuta – selleks peab see olema adapteriga vooluühenduses.