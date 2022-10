PODCAST ⟩ Kas «Disco Elysium 2» polegi enam eestlaste tehtud mäng?

Ühe nädala jooksul on jõudnud juhtuda nii mõndagi. «Disco Elysiumi» võtmefiguurid puksiti stuudiost vägisi välja. Mis saab Eesti mängu järjeosast? Google Stadia pannakse kinni. Miks läks tehnoloogiahiiul sellega nii kaua? Ubisoft lükkas «Skull & Bonesi» taaskord edasi. Kas kedagi üldse huvitab see mäng?

Küsimusi on palju, ent vastuseid vähem. Küll on aga ohtralt muljeid mängudest: «Cyberpunk 2077», «You Suck at Parking», «The Elder Scrolls V: Skyrim», «Metal Hellsinger», «FIFA 23». Mänge rohkem, kui mõtteid pähe mahub!