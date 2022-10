PILDID ⟩ Võltstelefonid pole kuhugi kadunud - osta uus i14 Pro Max, Sumsang või Huwavei ja saad kindlalt petta!

Eestis on võltstelefoni õnge otsa hakanud mõned iPhone´ide ostjad. Tegemist on kalli ja ihaldusväärse tootega, mida tavahinnast palju odavamalt pole uuest peast võimalik kuskilt leida, hind on tavaliselt üsna sama. Nii võibki tekkida ahvatlus mõni i14 Pro Max endale võileivahinnaga ära osta. Kuid ainuüksi üliodav hind ei tohiks peibutada. Kui iPhone maksab uuest peast mõnisada eurot, siis ei saa see õige asi olla.